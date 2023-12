Guardia medica, un servizio in trasferta 

Due settimane fa, Rita Cogoni si è sentita male all’improvviso per un calcolo renale: dolori fortissimi ai quali non sapeva come porre rimedio. La figlia, che abita con lei, l’ha portata alla guardia medica in via Romagna a Cagliari. Ma è stata un’odissea: «Non sono voluta andare al pronto soccorso perché ci avrebbero messo chissà quante ore prima di visitarmi, perciò mia figlia ha chiamato la guardia medica», racconta la donna. «Io non riuscivo neanche a muovermi dal dolore. Ero sollevata al pensiero di andare alla guardia medica per farmi fare una puntura di antidolorifico per poi andare con calma il giorno dopo, all’ospedale a fare un’ecografia. Non è stato semplice perché il tragitto fino a via Romagna è ovviamente più lungo rispetto a quello da Monserrato a Pirri, e io non ce la facevo più».

Disservizio

Dopo l’iniezione, la donna è stata bene, i dolori sono passati, ma ci tiene a ribadire l’importanza di avere la guardi medica a Monserrato: «Siamo una cittadina di poco meno di ventimila abitanti, è impensabile che non ci sia questo presidio così importante. Negli anni si sono sentite tante promesse, ma a oggi non si vede nulla di concreto». Ad aver avuto disagi per la lontananza della guardia medica sono in tanti in città. Uno di loro è Gianfranco Murgia, che ne ha avuto bisogno un mese e mezzo fa per una forte gastroenterite. «Vivo da solo, e ho dovuto gestire tutto: dalla chiamata telefonica fino al tragitto destinazione via Romagna. Guidare fino a lì con dolori lancinanti è stato un incubo, però non avevo alternativa. Fa rabbia non avere la guardia medica qui da noi. Della Casa della Salute neanche l’ombra, se aspettiamo la Regione allora non ne vedremo la luce per tanto tempo. E chi ci rimette sono sempre i cittadini».

I timori

La paura di tanti è che la guardia medica rimanga ancora per molto in via Romagna, dove è stata trasferita per permettere i lavori di rifacimento dei locali di Pirri, e da sede provvisoria diventi permanente. Il presidio sanitario dovrebbe sorgere all'interno della Casa della Salute, struttura che nascerà nell’edificio dell’ex Cries in via dei Gladioli. A luglio dell’anno scorso si era detto che i lavori sarebbero partiti, una volta avuto l’ok al progetto definitivo da parte della Regione, entro settembre 2023, ma le più rosee aspettative non sono diventate realtà. Le interlocuzioni tra Comune e Asl di Cagliari non si sono mai fermate. In aula consiliare a marzo, il sindaco Tomaso Locci aveva detto di augurarsi che entro gennaio 2024 possano partire i lavori per la Casa della Salute. Ma tutto è legato all’ok di viale Trento.

