Guardia medica turistica? Solo per 16 ore 

Sedici ore complessive di guardia medica turistica per tutto il mese di agosto in un centro che, durante l'estate, passa da circa 3 mila a oltre 12 mila persone. È la situazione denunciata dal sindaco Antonello Puggioni, che punta il dito contro la risposta della Asl, giudicata del tutto insufficiente rispetto alle ripetute richieste. Secondo il calendario comunicato, il servizio sarà garantito soltanto quattro giorni, sempre dalle 9 alle 13: venerdì 7, giovedì 13, martedì 18 e mercoledì 26 agosto. In totale appena 16 ore di assistenza sanitaria nel periodo di massima affluenza. A rendere il quadro ancora più critico è la totale assenza del servizio nei giorni di Ferragosto. «Sono profondamente scontento della situazione della sanità regionale, e credo che questo sentimento sia condiviso da molti cittadini. – dice puggioni – Non è accettabile che un Comune turistico, durante la stagione estiva debba restare senza un adeguato potenziamento dei servizi sanitari. Nonostante gli sforzi e le ripetute richieste, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Al di là delle responsabilità di chi dovrebbe intervenire, una cosa è evidente: il sistema sanitario regionale è al collasso e la risposta avuta per le guardie mediche turistiche lo dimostra». La Asl precisa che i bandi per le guardie mediche turistiche, così come avvenuto per altri centri «sono andati deserti. C’è la disponibilità da parte di alcuni medici già impegnati nei turni di guardia e qualora questa disponibilità dovesse aumentare, incrementeremo le ore attuali. Resta comunque garantita la continuità assistenziale nelle ore notturne anche per la popolazione turistica».

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