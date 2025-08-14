Guardia medica, stop in città e a Orgosolo 

Nuoro e Orgosolo restano senza guardia medica per Ferragosto. L’Asl 3 ha fatto sapere che per carenza di medici disponibili oggi e domani la guardia medica resterà chiusa nel turno diurno (ore 10-20) e in quello notturno (ore 20-8).«Per informazioni o necessità di assistenza medica non urgenti è possibile chiamare il 116117 per il servizio di continuità assistenziale.Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7», riferisce la Asl per Nuoro.

Disagi simili anche a Orgosolo. Il Comune sale sulle barricate dopo la comunicazione dell’Asl sull’assenza di medici fino a domani. Il vicesindaco Gian Nicola Taras dice: «Non è ammissibile che, alle porte di una festività che richiama nel nostro paese un gran numero di turisti, un servizio come quello della guardia medica sia scoperto già dal 9 agosto. Siamo preoccupati soprattutto per la popolazione e gli anziani che, in caso di emergenze, si troveranno costretti a raggiungere l’ospedale San Francesco». Aggiunge Gian Battista Manca, assessore alle Politiche sociali: «Chiediamo che questi disservizi siano superati perché se da un alto beneficeremo di un numero unico per le emergenze che ci metterà subito in contatto con le guardie mediche, dall’altro occorre che si implementino gli specialisti nei nostri paesi». (g. i. o.)

