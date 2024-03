Guardia medica, sos dal litorale 

Sono tanti, come una piccola città nella città. I residenti della costa da Margine Rosso a Geremeas con gli anni sono diventati quasi ventimila, ma i servizi purtroppo non sono sufficienti.A mancare è soprattutto un ambulatorio di guardia medica, necessario d’inverno e ancora di più d’estate quando gli abitanti diventano il triplo.Così accade che se qualcuno, magari un anziano senza auto, si sente male all’improvviso la notte, altra scelta non ha che recarsi nell’unica sede della guardia medica in via Bizet, in pieno centro, davanti a viale Marconi, a chilometri di distanza. Un disagio enorme, e a niente sono servite proteste e petizioni rivolte all’Asl.

Viaggio in ambulanza

«Solo chi vive qui può comprendere quanto grande sia il disagio di non avere un servizio di guardia medica», dice Gianna Lai, 77 anni, residente in via Montecatini. «Mio marito ormai non cammina più e abbiamo difficoltà persino a farlo salire in auto. Un tempo, tantissimi anni fa, la guardia medica era a due vicoli di distanza da qui, e avevamo la garanzia di poterci arrivare. Adesso che siamo anziani il servizio non c’è». Così l’unica soluzione, «è chiamare l’ambulanza, anche se non ce ne sarebbe bisogno. Ma non si rendono conto che questa è una zona con tanti residenti e che moltissimi sono anziani? Non è più come prima che il litorale si popolava soltanto d’estate, adesso ci viviamo tutto l’anno». Poco distante Franco Zancanella, 87 anni, aggiunge, «mi sembra assurdo dover arrivare fino a via Bizet. Cosa deve fare una persona che si sente male e che non ha la macchina? Una volta ho dovuto chiamare l’ambulanza che mi ha portato al pronto soccorso dove sono rimasto 12 ore per farmi poi due ricette. Se ci fosse stata la possibilità di andare prima dalla guardia medica non sarebbe successo».

L’impennata estiva

Problema che conosce bene anche il presidente del comitato di Margine Rosso Emanuele Contu. «È una questione di cui si parla da tanto», sottolinea, «e più passa il tempo, più la guardia medica diventa indispensabile, visto il numero di residenti che nel tempo è cresciuto nel litorale quartese». Senza contare, aggiunge, «che d’estate il litorale si trasforma in una grande città raddoppiando il numero di abitanti. Impensabile quindi continuare senza un presidio, anche se inizialmente temporaneo».

