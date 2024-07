Guardia medica, si chiude 

Non ci sono dottori, chiude l’ambulatorio della guardia medica a Calasetta. È l’avviso posto davanti all’ingresso della sede di via Sant’Antioco fatto affiggere dal sindaco Antonello Puggioni. «Il turno della guardia medica di Calasetta, dalle 8 di oggi fino alle 8 di domani mattina, resterà scoperto per assenza di medici disponibili. L’amministrazione comunale, per quanto possibile, sta cercando di porre rimedio al disservizio». Proprio come era successo nelle scorse settimane a San Giovanni Suergiu e nei mesi scorsi a Sant’Antioco, questa volta è toccato al comune turistico isolano.

La denuncia

Su tutte le furie il sindaco, particolarmente impegnato a organizzare la stagione turistica, in ritardo anche a causa dello svolgimento delle recenti elezioni. «Ho ricevuto la mail nel pomeriggio, sicuramente un paese civile che ha la prerogativa di fare turismo, non può stare senza guardia medica - dice Antonello Puggioni - stiamo cercando di fare tutto il possibile per fornire la comunità dei servizi indispensabili, ma questo tipo di decisioni vanno a vanificare tutto l’impegno delle amministrazioni. È un problema enorme, di carattere regionale, che oggi colpisce Calasetta, domani potrebbe colpire non solo noi, ma anche altri comuni turistici». Il riferimento, oltre alla forte carenza che si registra per le guardie mediche, è rivolto alla specificità della guardia medica turistica, in pratica inesistente, non solo a Calasetta ma nella maggior parte dei comuni turistici della Sardegna. «La nostra è una comunità che durante l’estate passa dai 3 mila residenti alle 12 mila presenze. Rivendichiamo le giuste attenzioni dalla Regione che finora - precisa il sindaco Puggioni - nell’indifferenza e nel non dare risposte, non solo priva i comuni dell’assistenza medica necessaria, ma arreca un danno considerevole anche all’immagine turistica della nostra Regione. Quale turista va in vacanza in un posto dove non c’è la guardia medica? Auspichiamo risposte immediate, non solo io, ma anche i colleghi del territorio che già in parte hanno dovuto subire lo stesso problema. Cosa dobbiamo fare? Incatenarci davanti alla sede dell’assessorato alla sanità? Per favore, chi è lì, si impegni per dare risposte, perché non c’è più tempo da perdere».

