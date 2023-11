Guardia medica, servizio chiuso 

«Si informano i cittadini che l’assistenza sanitaria presso il punto di guardia di Oristano non potrà essere erogata per assenza di medici dalle 20 di sabato 4 novembre alle 20 di lunedì sei novembre». L’avviso sulla porta d’ingresso del civico 33 di via Carducci conferma che i timori non erano ingiustificati: a Oristano la continuità assistenziale non è più garantita. Nessuno dei tre medici dimissionari ancora in servizio ha fatto un passo indietro: per uno il termine entro il quale revocare la rinuncia all’incarico è scaduto ieri, per gli altri c’è tempo fino all’11 novembre. Significa che per tutta la prossima settimana in due dovrebbero spartirsi i turni del presidio.

L’Azienda

«Ares sta ricontattando anche i nove medici che per primi la scorsa estate hanno rassegnato le dimissioni – fa sapere il direttore generale Asl Angelo Maria Serusi – nel frattempo abbiamo ricevuto la disponibilità di un giovane medico che sarebbe pronto ad entrare in servizio». Intanto l’ambulatorio resta chiuso, come lo è stato durante il ponte di Ognissanti e prima ancora tredici giorni a ottobre. Chi può si rivolge alle guardie mediche dei paesi limitrofi, ma i più intasano il Pronto soccorso, spesso con codici verdi. «È vero, non stiamo garantendo il servizio come vorremmo – ammette Serusi – ma non possiamo obbligare i medici a fare ciò che non vogliono. Certo è strano che questo problema sia solo ad Oristano, il presidio più tutelato».

Lo strappo

A innescare il corto circuito tra Asl e medici di guardia era stata la comunicazione attraverso cui il direttore generale ribadiva ai camici bianchi l’obbligo (previsto dal contratto) di intervenire in caso di necessità anche nel carcere di Massama. «Con il progetto straordinario approvato nei giorni scorsi abbiamo risolto il problema del penitenziario», spiega ancora Serusi. Ma al momento i medici di guardia non hanno lasciato l’Aventino. Il sindaco Massimiliano Sanna aveva assicurato massima attenzione rifiutando l’ipotesi di interazione del servizio.

A prendere posizione è il capogruppo di Oristano PIù in Consiglio, Efisio Sanna. «La chiusura della guardia medica è lo specchio di ciò che accade da anni nella sanità oristanese. È vero mancano i medici e mancano anche circa 600 infermieri negli ospedali sardi». Ma per l’esponente di minoranza «il quadro della sanità è desolante: non criminalizziamo nessuno, però la politica regionale e chi governa la sanità deve assumersi le responsabilità del fallimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA