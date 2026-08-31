Guardia medica senza turnisti «Offriamo loro vitto e alloggio» 

Difficile trovare medici per la guardia medica a Carloforte? Il Comune garantisce vitto e alloggio ai professionisti che daranno la disponibilità per i turni scoperti, a settembre ma anche nel lungo periodo.

È la proposta del sindaco di Carloforte Stefano Rombi di fronte alle difficoltà, sempre più evidenti. La scorsa settimana l’isola ha dovuto fare a meno della guardia medica per due giornate. Questa settimana non inizia nel migliore dei modi: oggi e giovedì, dalle 20 alle 8, resterà chiusa. Ci sarà a disposizione India, l’ambulanza della Croce Azzurra con a bordo l’infermiera specializzato in emergenza-urgenza; servizio che è stato prorogato h24 per tutto settembre. «Ma, per quanto importante – ha detto il sindaco Rombi – non è sufficiente a garantire la nostra serenità». I medici che fanno i turni in Guardia medica sono pochi, le turnazioni massacranti. Se a questo problema cronico si aggiunge l’indisponibilità di qualcuno per problemi di salute, garantire tutti i turni diventa problematico. «Settembre si prospetta molto complicato per la copertura dei turni – dice il sindaco – il Comune, in accordo con la Asl, è disponibile a garantire vitto e alloggio per i medici che garantissero la loro disponibilità a coprire i turni scoperti. Il Comune si farebbe carico di un buono pasto, un b&b e costo del traghetto».All’orizzonte per Carloforte c’è anche un’altra emergenza: da ottobre uno dei quattro medici di famiglia andrà in pensione e più di mille pazienti si troverebbero senza un punto di riferimento.

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