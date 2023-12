Guardia  medica salva per Natale  

Il presidio della guardia medica del poliambulatorio di Nuraghe Ruggiu resterà aperto anche il giorno di Natale. La chiusura, legata alla mancanza di medici, è stata scongiurata, ma si cerca una soluzione per Capodanno.

L'annunciata chiusura, per indisponibilità dei medici, preoccupava gli utenti e le amministrazioni comunali interessate. Al problema si è subito interessata l'amministrazione comunale di Macomer, col sindaco Riccardo Uda. Dal 20 dicembre, infatti, si è mobilitata per scongiurare il grave disservizio.

«In queste ore- dice Riccardo Uda- si cercherà in tutte le maniere di trovare una soluzione per coprire il servizio di guardia medica anche per Capodanno - per non lasciare scoperto ulteriormente il territorio di un servizio fondamentale in un giorno così delicato dell'anno. A garantire il servizio nel giorno Natale saranno due medici, che hanno comunicato la loro disponibilità.

