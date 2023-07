Guardia medica,  raccolta di firme 

Prosegue la raccolta firme per chiedere l’avvio dei lavori e la riapertura della guardia medica di via Santa Maria Chiara.

Organizzata dalla coalizione di centrosinistra della Municipalità di Pirri, oggi e domani i banchetti saranno rispettivamente al Parco di Terramaini dalle 19 e al mercato civico di Is Bingias dalle 8,30. Mercoledì 2 agosto, invece, sarà possibile firmare la petizione al mercato della Coldiretti di via Santa Maria Goretti.

«In due soli weekend abbiamo superato le 800 firme, grazie alla partecipazione di numerosi residenti a Pirri e anche di residenti a Monserrato che hanno voluto condividere la nostra iniziativa», affermano i consiglieri promotori dell’iniziativa, «questo ci spinge a portare avanti l’impegno per poter arrivare agli obiettivi numerici che ci siamo prefissati all'inizio di questa raccolta. Importante sarà continuare a coinvolgere la cittadinanza in questa battaglia per il diritto alla salute».

«La cittadinanza», hanno spiegato i consiglieri di centrosinistra, «sente proprio il tema del diritto alla salute e non vuole più sentirsi trascurata. Come Municipalità non abbiamo mai ottenuto risposte adeguate: da qui la volontà di scendere in piazza e confrontarci con la cittadinanza chiedendo di sostenerci firmando la nostra petizione. I cittadini hanno mostrato interesse e esposto le loro perplessità. Su un tema così importante era imprescindibile il coinvolgimento della popolazione pirrese che ha risposto in maniera straordinaria», ha sottolineato la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca.

