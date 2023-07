Guardia medica, petizione al mercato 

Prosegue nel mercato di Is Bingias la raccolta di firme per chiedere il recupero dell’edificio di via Santa Maria Chiara, di proprietà della Asl, e la riapertura della sede della guardia medica di Pirri, chiusa lo scorso settembre e trasferita temporaneamente in via Romagna.

I consiglieri di centrosinistra della Municipalità, tra i promotori dell’iniziativa, hanno parlato di diritto alla salute negato. Da qui la petizione per chiedere anche il sostegno dei cittadini pirresi. «Su un tema così importante era imprescindibile il coinvolgimento della popolazione pirrese che ha risposto in maniera straordinaria», ha detto nei giorni scorsi la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca. «Dai primi giorni abbiamo capito lo stato di emergenza in cui versa la sanità sarda e cagliaritana, ancor di più nelle forme decentrate. La protesta continua per il riconoscimento del diritto fondamentale alla salute».

