Guardia medica, ore dimezzate 

Anziché aumentare la disponibilità, vista la carenza dei medici di base e dei pediatri sia in città ma anche in tantissimi paesi della provincia, la Asl riduce ancora di più il servizio della Guardia medica di Oristano, in via Carducci.

Il turno notturno di ieri, inizialmente previsto dalle 20 alle 8, è stato coperto solo dalle 20 alle 24. Era l'unica apertura della settimana. Ma c’è anche una buona notizia. Un nuovo medico, il dottor Antonio Bussalai, è in servizio nell’Unità operativa di Radiologia dell'ospedale San Martino di Oristano, diretta dal dottor Antonello Gallus.

La Asl fa sapere che l 'acquisizione del nuovo professionista permetterà di potenziare l’attività diagnostica e di far lavorare a pieno ritmo la Tac a 128 strati installata lo scorso febbraio. «ll nuovo radiologo si occuperà prevalentemente delle Tac, ma svolgerà anche l’attività ecografica e di radiologia convenzionale, con un incremento complessivo delle prestazioni erogate dalla nostra struttura» ha detto Gallus. ( s.p. )

