Guardia medica, non si trova cura 

L’ultimo servizio garantito è quello della notte tra il 22 e il 23 dicembre. Da una settimana in via Carducci 33 il citofono e il telefono suonano a vuoto: nessun medico nell’ambulatorio di continuità assistenziale. L’unico giovane professionista che ancora garantisce (a singhiozzo) l’operatività del presidio si è reso disponibile anche per gennaio «naturalmente nella misura in cui i suoi impegni glielo consentono», precisa subitp il direttore della Asl 5 Angelo Serusi. Tradotto significa al massimo due giorni alla settimana.

Disagio cronico

L’emergenza continua, nonostante l’impegno assunto anche nel corso dell’ultimo vertice sulla sanità convocato dal Prefetto Salvatore Angieri, alla presenza dell’assessore regionale competente Carlo Doria. «Quello di Oristano è un caso più unico che raro - sostiene Serusi - ovunque in provincia le guardie mediche hanno copertura, anche nei centri con caratteristiche orografiche complesse. Qui i bandi continuano ad andare deserti e non certo perché si tratta di una sede rischiosa, anzi». Dopo il corto circuito di agosto tra l’azienda sanitaria e i camici bianchi sulla necessità di intervenire anche nel carcere di Massama, nell’ambulatorio di via Carducci la presenza di sanitari è andata via via diminuendo, fino alla progressiva chiusura per diversi giorni a settimana. «Neppure la disponibilità a garantire la presenza di due medici per turno è stata sufficiente a superare il problema – va avanti il direttore della Asl che annuncia una novità anche sul fronte dell’assistenza nel penitenziario –. A gennaio presenterò in Regione un progetto che prevede la possibilità di reclutare il personale medico attraverso chiamata diretta con incarico libero professionale, come già avviene per gli psichiatri che operano nella casa circondariale».

Ordine dei medici

Intanto, dopo quelle natalizie, anche le festività di fine anno rischiano di sottoporre a un sovraccarico di lavoro i medici del Pronto soccorso. «È una situazione complessa – osserva il presidente dell’Ordine dei medici Antonio Sulis – che difficilmente si risolverà fino a quando non sarà superata la discrepanza tra chi opera in situazioni protette e chi invece svolge il suo lavoro in solitudine, in situazioni disagiate». Una discrepanza anche economica se si considera che «un medico a gettone che si occupa di codici bianchi e gialli guadagna 60 euro all’ora - puntualizza Sulis - mentre un medico di guardia ne incassa poco più di 20».

L’attesa

Due settimane fa le difficoltà del sistema sanitario locale erano state affrontate nel corso di un incontro voluto dal sindaco di Oristano. Si era annunciata l’intenzione di convocare sindacati e organismi di categoria, ma al momento tutto tace. «Siamo pronti ad affiancare il Comune di Oristano in questa battaglia” - fanno sapere Andrea Casu ed Emanuele Cadoni, sindaci di Santa Giusta e Palmas Arborea, gli altri due Comuni serviti dalla guardia medica di via Carducci. A Palmas i cittadini non hanno neppure un ambulatorio medico. «Non abbiamo locali idonei – spiega Cadoni – i pazienti sono costretti a recarsi per le visite a Oristano o Santa Giusta».

RIPRODUZIONE RISERVATA