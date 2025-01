Guardia medica nell’ex centro vaccinale 

Da ex centro vaccinale a (possibile) guardia medica temporanea. Il passo non è breve, visto che l’immobile al numero 34 di via Tito Livio è rimasto chiuso negli ultimi undici anni. Ma dopo i lavori di riqualificazione, che da programma si concluderanno nelle prossime settimane, il Comune avrà in dotazione un edificio adibito a scopi sociosanitari completamente rinnovato e pronto all’uso.

Il sindaco

«Siamo quasi al termine, prima di marzo ci consegneranno l’immobile, siamo molto contenti perché era chiuso da tempo, ed è assurdo che Monserrato a suo tempo abbia perso un centro vaccinazioni», spiega il sindaco Tomaso Locci. In attesa dello sblocco dell’iter per la realizzazione della Casa della salute, la struttura restaurata sarebbe già idonea ad ospitare alcuni dei servizi che poi confluiranno nei locali dell’ex Cries. Primo fra tutti, la guardia medica, di cui la città al momento è sprovvista.

L’ipotesi guardia medica

«L’idea è quella di anticipare l’apertura della guardia medica, collocandola temporaneamente in via Tito Livio, prima che venga realizzata, insieme al centro vaccinazioni e a tutti gli altri servizi, nella Casa della salute», conferma Locci. «Abbiamo cominciato le interlocuzioni con la Asl già un anno fa, si attendeva la conclusione dei lavori e dunque ora riprenderemo i colloqui per verificare se ci sia questa possibilità». Anche dopo l’eventuale trasferimento della guardia medica in via Cortis, l’edificio in via di riqualificazione resterà a disposizione per altri scopi. «Ne discuteremo in maggioranza, ma in ogni caso lasceremo una destinazione d’uso di tipo sanitario o sociale», continua Locci. «È un’opera molto importante», aggiunge, «stiamo per raggiungere un altro obiettivo di mandato, che ci permetterà di offrire nuovi servizi alla comunità. Non vediamo l’ora di tagliare il nastro».

I lavori

L’intervento di riqualificazione è costato 90 mila euro, i lavori erano partiti lo scorso dicembre. «Abbiamo mappato tutti gli stabili in condizioni fatiscenti e di degrado che l'amministrazione ha ereditato. Stiamo lavorando per renderli tutti agibili perché è importante preservare il patrimonio immobiliare del Comune», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «L’ex centro vaccinale era inutilizzabile da tempo, abbiamo effettuato interventi di stabilizzazione dei solai, impermeabilizzazioni, sono stati consolidati i travetti, cambiate le unità dei condizionatori. I lavori stanno procedendo molto bene cercheremo anche di anticipare la data di consegna».

