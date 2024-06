Guardia medica: interviene la Asl 

Dopo le proteste di Elvira Usai per la chiusura della guardia medica nel fine settimana interviene la Asl per rassicurare la sindaca e i cittadini del paese sulcitano. «L’impegno della Asl – si legge in un nota – è sempre stato quello di garantire la piena operatività delle guardie mediche.Gli uffici lavorano incessantemente per garantire i turni di guardia nonostante le innegabili difficoltà dovute all’assenza di medici titolari e alla generale carenza di medici di continuità assistenziale. È inoltre intenzione della Asl proporre eventuali proposte tampone al fine di affrontare il difficile momento del periodo estivo e comunque nelle more di assegnazioni definitive». La sindaca ha apprezzato le rassicurazioni della Asl, ma chiede un intervento «in tempi ragionevoli. I cittadini non possono essere privati della guardia medica». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA