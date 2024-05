Guardia medica, il presidio resta chiuso 

L’emergenza sanitaria a Cabras aumenta. Ieri per tutto il giorno l’interno paese è rimasto senza assistenza medica: le porte dell'ambulatorio di via Tharros, a causa della mancanza del medico, sono rimaste chiuse dalle 10 alle 8 di stamattina. Un problema non da poco, soprattutto per i cittadini che ormai da venti giorni non hanno nemmeno il medico di base, dopo il pensionamento della dottoressa Adriana Muscas. La Asl, infatti, non è mai intervenuta per risolvere il disagio. Sempre ieri sono rimaste chiuse anche le porte dell’ambulatorio della guardia medica di Oristano, in via Carducci, sempre per la mancanza del medico.

Intanto a Cabras, nonostante le richieste del sindaco Andrea Abis, la Asl non ha risolto il problema. Non è arrivato nessun medico a sostituire Muscas, ma non è stato attivato nemmeno un Ascot provvisorio per i pazienti rimasti senza assistenza sanitaria, circa mille. Come del resto è accaduto in altre zone. ( s.p. )

