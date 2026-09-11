Guardia medica, il bando va deserto 

Cercansi medici della Guardia Medica per Carloforte: mentre sull’isola si susseguono le chiusure della Guardia Medica per la mancata copertura dei turni, la Asl specifica che è sempre attivo il bando per la ricerca di medici di Emergenza-Urgenza da destinare alla sede di Carloforte, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, con la presenza in contemporanea di due medici. «Un servizio fondamentale per il territorio – scrive la Asl del Sulcis Iglesiente – e, per i medici, un’opportunità per mettere a disposizione competenze e professionalità, laddove garantire la continuità dell’assistenza è particolarmente importante».

Trovare professionisti disponibili a scegliere la sede di Carloforte si sta rivelando un’impresa impossibile, coprire i turni è sempre più difficoltoso tanto che le chiusure della Guardia Medica per mancanza di medici stanno diventando sempre più frequenti, non solo nel fine settimane ma anche nei giorni feriali. Per rendere più appetibile la sede l’amministrazione comunale, con il sindaco Stefano Rombi, ha dato la disponibilità a pagare vitto, alloggio e costo del biglietto del traghetto ai medici che fossero disponibili per Carloforte. Finora però il problema rimane: il bando della Asl è sempre attivo, la ricerca di medici di Emergenza Urgenza per Carloforte continua.

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