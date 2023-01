Guardia medica, file in strada 

Marco Cucca aggiunge: «Cosa accade, quindi, quando più persone si rivolgono al servizio? Che all’esterno si forma una fila, non numerata, di persone sofferenti, spesso anziane e fragili, perlopiù non in grado di attendere a lungo in piedi sul marciapiede, al freddo gelido o alla pioggia e al vento di questi giorni. Ma anche esposte al sole dell’estate, giacché non esiste neppure una tettoia sotto cui ripararsi».

È la denuncia che arriva dalla Cisl nuorese. Il sindacato ha deciso di raccogliere e di rendere pubbliche le continue lamentele che si levano dall’immobile di via Deffenu, a pochi metri dalla sede della Prefettura. «Chiunque abbia avuto la necessità di ricorrere al servizio di Guardia medica ha potuto sperimentare il disagio che questo comporta, a patto che non si risulti gli unici a servirsene in quel momento - puntualizza Cucca -. I locali dispongono di un piccolissimo e quindi inadeguato ambiente destinato all’accoglienza e all’attesa. Vi hanno accesso massimo due persone per volta, nonostante l’emergenza Covid risulti terminata».

«La miopia della dirigenza della Asl 3 continua a ignorare le esigenze dei suoi utenti, oramai portati allo sfinimento dal continuo malfunzionamento di servizi fondamentali che, per varia natura, avviliscono il diritto alla salute - premette Marco Cucca, segretario della Cisl Funzione pubblica di Nuoro -. La “lamentatio” odierna riguarda il servizio di Guardia medica notturna o festiva del capoluogo barbaricino. È utilissimo per ridurre l’afflusso di pazienti al Pronto soccorso, peccato che i pazienti convivano con i disagi e le file in strada. È davvero così difficile reperire, anche nello stesso edificio di via Deffenu, locali più idonei e adeguati all’utenza?».

Intanto, in mattinata sarà a Nuoro l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria. Incontrerà gli studenti del liceo Scientifico, su invito dell’associazione Vivere a colori.

Caos Guardia medica

L’appello

Viene indirizzato all’azienda sanitaria locale, al suo direttore generale Paolo Cannas. «D’altronde, le lamentele e le discussioni sono all’ordine del giorno e non risulta possibile che non siano mai arrivate alla dirigenza - rincara Marco Cucca -. Ci risulta che gli spazi utilizzabili tra quelli di proprietà della Asl non manchino. Chiediamo pertanto all’azienda sanitaria di individuare per la Guardia medica di Nuoro locali adeguati a un servizio potenzialmente rivolto ai 36 mila abitanti della città capoluogo, ma in realtà utilizzato anche da chi risiede nei paesi limitrofi».

Incontro con Doria

Alle 10.30, al liceo Scientifico di Nuoro, l’assessore regionale Carlo Doria incontrerà gli studenti e le pazienti oncologiche di Vivere a colori. «I temi e i problemi della sanità arrivano a scuola - spiega Marilena Pintore -. Il nostro impegno continua».

