Guardia medica e disagi, a nove mesi dal trasloco in viale Trieste è il caos  

Sono passati oltre nove mesi dallo spostamento della guardia medica da via Talete a viale Trieste, ma le polemiche non si sono placate. La struttura si trova al numero 37, nei locali dell’ex poliambulatorio, e le lamentele degli utenti sono diverse: dai pochi posti auto ai bagni, fino ai servizi per i disabili.

Fra le difficoltà quella dei parcheggi, comune a tutta la zona vista la riduzione degli stalli dopo la riqualificazione di viale Trieste. «Una notte mio padre aveva la febbre alta e doveva recarsi alla guardia medica: da lì è iniziata un’esperienza che definirei lunare», la segnalazione di Simona Stara. «Una volta davanti all’ingresso, non poteva scendere da solo e per farlo siamo dovuti rimanere in mezzo alla strada. Poi, erano le 23.30, sono andata a cercare parcheggio: non c’era posto. Se mio padre avesse avuto più problemi di mobilità non sarebbe potuto scendere dall’auto, e se fosse andato da solo avrebbe avuto difficoltà a raggiungere la struttura».

Accessibilità

C’è poi l’accesso ai locali, che si trovano al secondo piano con l’ascensore al primo e la necessità di fare una rampa di scale. Lo scorso maggio, SardegnAccessibile aveva riportato l’impossibilità di utilizzare il montascale, in quanto per avviarlo è necessario avere una specifica formazione. «Chiediamo che la guardia medica venga messa in un locale più consono, al piano terra e senza barriere architettoniche: questo non è molto accessibile», l’intervento del presidente dell’associazione, Alfio Uda.

Anche SardegnAccessibile ha avuto problemi coi parcheggi. «Cosa ci fa una guardia medica dove non ci sono posti?», si chiede Uda. «Non esiste location più fruibile? E, per chi riesce ad arrivare al secondo piano, non ci sono bagni per disabili: un controsenso. Via Talete era molto meglio, per accessibilità e parcheggi».

Lo spostamento

Viale Trieste è la guardia medica per Cagliari dallo scorso 17 aprile, al posto di quella di via Talete chiusa perché Area si è riappropriata dell’immobile per avviare una ristrutturazione (segnalata anche presenza di amianto). Apre i giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, i prefestivi e di sabato dalle 10 alle 8, le domeniche dalle 8 alle 8 dell’indomani. In via Romagna, per divisione territoriale, possono accedere solo i cittadini di Pirri e Monserrato.

«Attendiamo il completamento delle opere della Casa di Comunità previsti dal Pnrr: lì, tra gli altri servizi, alloggerà la guardia medica per i cittadini di Cagliari. A Pirri, via Santa Maria Chiara è in ristrutturazione», fa sapere l’Asl.

