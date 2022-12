Guardia medica e centro vaccinale nell’ex Cries 

La tanto attesa guardia medica verrà ospitata nell’ex Cries di via dei Gladioli, struttura dove sorgerà la nuova Casa della Salute. Ci sarà anche un centro vaccinale. È quanto previsto nella bozza del progetto preliminare che l’Ats ha condiviso con il Comune di Monserrato nel corso delle interlocuzioni avvenute negli ultimi mesi tra la giunta Locci e l’azienda sanitaria. «Un’attività voluta dalla mia amministrazione e che ha avuto una forte accelerazione durante il mio primo mandato nel 2016, quando in pochi mesi si arrivò a stipulare una convenzione con l’Ats con un investimento della Regione di quasi tre milioni di euro», spiega il sindaco Tomaso Locci. «L’inerzia del periodo commissariale e di chi ha fortemente voluto la crisi in Comune, hanno rallentato e quasi congelato l'iter. Ma grazie alla nuova squadra che mi sostiene e al grande impegno, sia politico che gestionale, dell'attuale amministrazione regionale, il cammino è ripreso con il suo iniziale entusiasmo».

I tempi

Il primo cittadino fa sapere che, una volta approvato il progetto definitivo, l'inizio lavori è previsto entro il mese di settembre del 2023. «Ringrazio, a nome dell'intera maggioranza che guido e della cittadinanza che rappresento, il direttore generale della Asl di Cagliari Marcello Tidore e il direttore della struttura complessa del Distretto di Cagliari Area Vasta Giovanni Salis per l'impegno profuso nel riprendere il percorso interrotto». La Casa della Salute ospiterà i servizi previsti sin dall’inizio del progetto di riqualificazione della struttura: «Servizi ambulatoriali per la città e per l’intero bacino dell’area vasta cagliaritana, con indotti importanti relativi all'alto numero di utenti che transiteranno nel nostro territorio», prosegue Locci. «Nonostante le iniziali ritrosie sono confermati anche il servizio del centro vaccinazioni e della guardia medica, che faranno sì che i cittadini di Monserrato non siano costretti a rivolgersi ai centri di Cagliari e Selargius e possano nuovamente fruire di servizi degni di una città come la nostra; servizi lasciati andar via con indifferenza e rassegnazione da chi ci ha preceduto».

Un asilo e lo spazio ristoro

Al Comune rimarranno spazi da destinare a uffici e servizi comunali inerenti il contesto medico-sociale: «Ci sarà un asilo e uno spazio ristoro che sarà messo a bando», dice il sindaco. «Un traguardo che sarebbe potuto arrivare molto prima se qualcuno non avesse fatto prevalere interessi politici e di arrivismo personale su quelli della collettività. Le ultime vicende politiche hanno dimostrato che la lezione l'abbiamo imparata e che i corsi e ricorsi storici si possono spezzare anche se si presentano con sembianze e persone solo apparentemente diverse».