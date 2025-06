Guardia medica: «È ancora tutto fermo» 

Un figlio piccolo che si sente male la notte, un genitore non autosufficiente che ha bisogno di assistenza di domenica, un malato cronico che necessita di monitoraggio anche durante le festività. Situazioni che richiedono la vicinanza di un presidio sanitario, come la guardia medica, in grado di offrire valutazioni cliniche e terapeutiche di base. Guardia medica che, a Monserrato, non c’è e non c’è mai stata. Formalmente, è dentro il progetto della Casa della Salute che dovrebbe sorgere in via Cortis, ma tra la caduta della prima consiliatura Locci, cambi di colore politico in Regione ed emergenza Covid, l’iter ha rallentato più volte.

«Tutto fermo»

Secondo i consiglieri dei Riformatori, Alberto Corda e Andrea Massidda, che hanno presentato un’interpellanza per conoscere lo stato dell’arte, il rischio è di cadere nell’immobilismo. «È tutto fermo. Ogni volta che il problema viene sollevato non si arriva a nulla per assenza di volontà politica. Non possiamo continuare a lasciare sole le persone nei momenti di maggiore bisogno», scrivono. «Viviamo in un periodo di forte crisi sanitaria e la guardia medica è un presidio di sicurezza e vicinanza per i cittadini, che riduce la pressione sui pronto soccorso e rafforza la sanità territoriale». Fino al 2022 occorreva arrivare a Pirri, da settembre di quell’anno il servizio si è allontanato ancora di più: per lavori di ammodernamento della sede, la guardia è stata trasferita alla Cittadella della Salute di Cagliari. «Nessuna comunicazione fu fatta. Nessun cartello, nessuna indicazione, nessun rispetto per la popolazione», proseguono i consiglieri, che chiedono all’amministrazione di «avviare un’interlocuzione con l’Asl al fine di ottenere l’attivazione di una sede sul territorio, mettere a disposizione locali idonei per ospitare il servizio, raccogliere segnalazioni di disagio dei cittadini a supporto della richiesta e valutare soluzioni temporanee, come l’attivazione di unità mobili o convenzioni con medici disponibili».

La replica

Nessun immobilismo, secondo il sindaco Tomaso Locci, che fa il punto sul progetto Casa della Salute, in mano all’Asl 8. «Sono l’unico ad aver firmato un accordo per portare la guardia medica a Monserrato: il servizio nascerà nella Casa della Salute e sarà un risultato storico. Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 il progetto è stato rifinanziato, la struttura ospiterà anche un centro vaccinale e laboratori specialistici, abbiamo chiesto di interloquire anche col nuovo commissario Asl». Sulle tempistiche, il primo cittadino è ottimista: «Ci è stato già recapitato il progetto preliminare, ci auguriamo che quello definitivo arrivi entro quest’estate, poi partirà la gara per realizzare i lavori». Intanto, Locci conferma quanto affermato a gennaio a proposito di una soluzione provvisoria per anticipare l’apertura della guardia medica. «Visto che a breve ci verranno consegnati gli stabili riqualificati dell’ex centro vaccinale di via Tito Livio, abbiamo già proposto all’Asl di aprire momentaneamente il servizio in quei locali. Anziché accusare, si potrebbe collaborare per incidere più velocemente».

