Guardia medica, due giorni di stop  

Nel fine settimana Desulo resta la guardia medica. All’origine il problema è sempre lo stesso: mancano i medici.

La Asl 3, attraverso la Direzione distrettuale di Sorgono, comunica la sospensione del servizio ambulatoriale per domani e domenica. Specifica che «per le urgenze gli utenti potranno rivolgersi all’ambulatorio di guardia medica di Aritzo oppure al numero 118». Non mancano le scuse per il disagio.

Per la Barbagia-Mandrolisai, l’ennesimo disagio è dettato dalla carenza di medici.

«Pur essendo la competenza in capo ad Ares - sottolinea in una nota la direttrice del distretto di Sorgono, Paola Raspitzu - l’Asl 3 e il distretto sono costantemente impegnati nella ricerca di medici disponibili a supplire i turni scoperti. Pertanto nel caso di eventuali disponibilità i turni verranno garantiti».

RIPRODUZIONE RISERVATA