Guardia medica, dieci turni a gennaio Ma i disagi restano 

Altri cinque turni coperti a gennaio, ma la normalità resta ancora una chimera. Da ieri un nuovo medico è entrato in servizio nel punto di continuità assistenziale di Oristano, portando a dieci (su trentuno) i giorni di apertura del presidio di via Carducci.

«Il ripristino completo del servizio di guardia medica da mesi rimane fra le priorità di questa direzione generale - ha detto il responsabile della Asl 5 di Oristano, Angelo Serusi – confidiamo in nuove adesioni nelle prossime settimane». Oltre ai tre turni già espletati, l’ambulatorio sarà aperto oggi, il 15, il 18, il 23, il 24, il 29 e il 30. Nessuna domenica. «In caso di necessità ci si potrà rivolgere ai punti di guardia medica vicini», si legge nell’avviso pubblico affisso all’ingresso di via Carducci. Ma solo se si è in grado di raggiungere gli ambulatori autonomamente, è bene precisare. Perché i camici bianchi in servizio non possono intervenire al di fuori del proprio ambito territoriale. L’unica alternativa resta il Pronto Soccorso, chiamato a gestire anche codici banchi e verdi con inevitabili attese. «È doveroso ricordare anche le recenti adesioni di personale medico al servizio di medicina penitenziaria del carcere di Massama», prosegue Serusi. In tutto tre professionisti che copriranno 48 ore settimanali. Un passo avanti, ma non abbastanza per superare le difficoltà. In caso di emergenza dovrebbe essere la guardia medica di Oristano a prestare soccorso. E proprio su questo punto non si sblocca il braccio di ferro tra medici e azienda sanitaria. Ieri intanto è stato annunciato che l’Ascot di San Vero Milis sarebbe rimasto chiuso ieri e domani. ( m.g. )

