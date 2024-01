Guardia medica di Oristano, disservizi senza fine: apre solo una volta a settimana 

Appena cinque turni assicurati su trentuno giorni: più che continuità, verrebbe da definirla discontinuità assistenziale. Il 2024, ad Oristano, non si annuncia migliore dell’anno appena archiviato sotto il profilo sanitario. Per il terzo mese consecutivo il presidio di guardia medica di via Carducci resterà in larga misura scoperto: a gennaio (oltre ai due turni già effettuati mercoledì scorso e ieri) sarà garantita la presenza di un medico dalle 20 alle 8 del giorno successivo solo il 15, il 23 e il 30.

L’emergenza

Nessun festivo, quando sembra addirittura vietato morire. Chi, purtroppo, si ritrova nella triste circostanza di avere un lutto in famiglia nei giorni segnati in rosso sul calendario, per ottenere la constatazione di decesso del defunto è costretto a rivolgersi al 118, dal momento che le guardie mediche del circondario non possono intervenire al di fuori del proprio ambito di competenza. Con la speranza di trovare un’ambulanza libera: diversamente (come accaduto a una famiglia il giorno di Capodanno), l’unica alternativa è scorrere la rubrica dei contatti e trovare un medico disponibile. Un’emergenza senza fine che già a novembre il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, aveva denunciato in una nota inviata al presidente della Regione, Christian Solinas, all’assessore alla Sanità Carlo Doria, e al direttore generale della Asl 5 Angelo Serusi. Nonostante le rassicurazioni dell’Azienda sanitaria su un graduale ritorno alla normalità, la situazione è andata peggiorando: a dicembre appena cinque turni garantiti e servizio sospeso dal 22 fino al 3 gennaio.

Braccio di ferro

A monte, come confermato dall’assessore Doria nel corso di un recente vertice nella Prefettura di Oristano, il braccio di ferro tra la Asl e i medici di continuità assistenziale. Per risalire al coro circuito, occorre fare un passo indietro allo scorso agosto, quando un medico in servizio nel penitenziario di Massama aveva rassegnato le dimissioni. Da qui la comunicazione del manager dell’azienda sanitaria («Un vero ordine di servizio», denunciarono i sindacati) a garantire assistenza continuativa anche ai detenuti. Una richiesta che aveva innescato una fuga generale: dei dodici professionisti che operavano in via Carducci nove, tutti con contratto trimestrale, non hanno rinnovato la convenzione. Poi sono arrivate le dimissioni dei tre restanti. Dallo scorso dicembre l’apertura dell’ambulatorio (molto limitata) è garantita da un giovane medico.

La proposta

«Quello di Oristano è un caso più unico che raro - osservava Serusi poco prima della fine dell’anno - I bandi continuano ad andare deserti e non certo perché si tratti di una sede rischiosa, anzi». Per il presidente dell’Ordine dei Medici, Antonio Sulis «l’unica soluzione per poter superare l’emergenza è consentire la presenza di tre medici per turno di guardia. E poi - aggiunge - il direttore della Asl dovrebbe chiarire una volta per tutte che i medici di continuità assistenziale non devono intervenire nel carcere di Massama, salvo emergenze».

Il quadro delineato da Sulis per il futuro è tutt’altro che roseo. «La situazione resterà critica per i prossimi 7, 8 anni - afferma Antonio Sulis - Chiedere l’intervento dell’Esercito, come accaduto durante il periodo acuto del Covid-19 e come caldeggiato da qualche collega, però non è la soluzione percorribile burocraticamente».

