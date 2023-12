Guardia medica di nuovo chiusa, disagi e polemiche 

Altro che ritorno alla normalità, come era stato annunciato qualche settimana fa. La guardia medica di Oristano è di nuovo chiusa: la dottoressa, che aveva garantito la propria disponibilità per due turni alla settimana, ha lasciato l’incarico e il servizio ancora una volta è bloccato (dopo che i 9 medici si sono dimessi in aperta polemica con la Asl). «Siamo punto e a capo ma lo sapevamo, a noi era stato detto da subito che la dottoressa non avrebbe potuto continuare – commenta Peppino Canu, segretario provinciale della Fimmg – è una vergogna che dal punto di vista istituzionale ci siano solo un sindacato e l’ordine dei medici che si fanno sentire». Il segretario Fimmg ripete che la situazione con i medici della continuità assistenziale dimessi «si sarebbe dovuta gestire in altro modo, andava trovata una soluzione». Adesso invece a pagare il prezzo più alto sono i 50mila cittadini di Oristano, Santa Giusta e Palmas Arborea che fino a qualche mese fa avevano come riferimento l’ambulatorio di via Carducci. Senza contare che molti soffrono anche l’assenza dei medici di base. E non bastano gli Ascot «i medici degli ambulatori straordinari di comunità fanno per lo più ricette e piani terapeutici, non visite domiciliari o altro – sottolinea Giampiero Sulis, segretario del Cimo – inevitabilmente in tanti si rivolgono al Pronto soccorso».

