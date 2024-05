Guardia medica chiusa senza preavviso 

Carenza di guardie mediche, dopo la medicina di base, il problema coinvolge anche il primo soccorso. Parte da Sant’Antioco l’allarme che scoperchia un sistema di copertura dell’assistenza che fa acqua da più parti.

La protesta

Lo denunciano Ignazio Locci e Gianluigi Loru. Il primo, sindaco del paese dove giovedì, a pochi minuti dall’inizio del servizio di guardia medica, la Asl ha comunicato al primo cittadino, per le vie brevi che, a causa indisponibilità del personale sanitario, il servizio sarebbe rimasto chiuso. Il secondo che, oltre a essere sindaco di Perdaxius, è il presidente della commissione socio-sanitaria del territorio. A firma di Locci è partita una missiva formale indirizzata all’assessore regionale della Sanità, Armando Bartolazzi per chiedere un interessamento repentino per il ripristino del servizio di guardia medica, per il potenziamento, più in generale, della casa della salute e per ottenere rassicurazioni in merito all’attivazione della guardia medica turistica. «Al di là della gravità dell’accaduto – ha scritto Ignazio Locci – appare oltremodo fastidiosa la modalità con la quale mi è stata comunicata l’impossibilità di procedere con l’avvio regolare del servizio. Mi è stato specificato “assenza di medici disponibili”: prima con un messaggio cellulare, successivamente con una telefonata e infine con una e-mail dettagliata. Si presume che l’impossibilità di coprire i turni si debba conoscere ben prima delle 18.40, non trattandosi di aprire o chiudere un esercizio commerciale».

Il futuro

Un fatto increscioso che non fa ben sperare per il futuro, con la stagione estiva alle porte e con l’evidente rischio che la Guardia medica turistica possa non rappresentare più una certezza per cittadini e turisti. «È doveroso, a questo punto, chiedere garanzie affinché questo servizio non subisca intoppi durante la stagione estiva – prosegue il primo cittadino – considerato che il nostro Comune è una destinazione turistica da decine di migliaia di presenze e che l’assenza di un presidio medico sarebbe un colpo gravissimo alla nostra capacità attrattiva, oltre che un pericolo per la salute collettiva». Mentre la Asl ha dato vita, si legge in una nota, «a un’incessante ricerca che ha garantito la copertura dei turni di maggio» (tranne oggi, sabato, con l’ambulatorio che resta chiuso), il problema è emerso e si scopre che anche in altre occasioni si è verificato, “a Carbonia, dove c’è comunque il pronto soccorso a sopperire alle emergenze - dice Gianluigi Loru - ma se capita nei Comuni piccoli del Sulcis, chi risponde se succede qualcosa di grave? Naturalmente ne parleremo lunedì con il direttore generale Campus. Quella delle guardie mediche è l’ulteriore conferma che la sanità è al collasso, e non ne faccio una questione di campanile. Èda anni che siamo in queste condizioni e abbiamo ormai capito che non si vede un bagliore di luce per eventuali soluzioni, anzi va sempre peggio».

