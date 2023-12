Guardia medica chiusa per le feste 

Non bastava la mancanza di medici di base che dal luglio dello scorso anno ha lasciato circa mille pazienti senza assistenza e con l’unico riferimento nel servizio Asap (Ambulatori sperimentali di assistenza primaria). Ora a Serramanna arriva anche la chiusura dell’ambulatorio di guardia medica per le festività natalizie. In corso Europa, sede del Poliambulatorio della Asl Medio Campidano, le porte resteranno chiuse dalle 8 di oggi alle 8 di mercoledì 27 dicembre con buona pace di chi sfortunatamente dovesse stare male e avere bisogno di un medico nei giorni e nelle notti di festa. Non solo, perché gli ambulatori di guardia medica resteranno chiusi anche in altri paesi del Medio Campidano.

«Si comunica che per cause non dipendenti dalla Asl Medio Campidano, non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica», si legge sul cartello affisso sulla porta dell’ambulatorio di corso Europa. Poche parole che non danno conto delle motivazioni alla base del grave disservizio sanitario e che sembrano alludere all’indisponibilità dei medici a prestare servizio durante le festività natalizie. Il sindaco di Serramanna Gabriele Littera incassa a malincuore l’ennesima defaillance della Sanità pubblica nel territorio. «È diventata una consuetudine: i medici durante i periodi festivi limitano la loro disponibilità a prestare servizio in guardia medica e quelli che saranno disponibili nel Medio Campidano si contano nelle dita di una mano. Serramanna sarà scoperta, tutto il distretto di Guspini, sette paesi, saranno scoperti, altri giorni saranno scoperte le guardie mediche di Samassi e Sanluri. Ho parlato con la dirigenza della Asl e mi è stato detto che fino a mezzogiorno di ieri hanno fatto tutto il possibile e questo è il massimo che sono riusciti ad ottenere, per cui in caso di necessità i residenti di Serramanna in quei giorni dovranno rivolgersi alle guardie mediche dei paesi confinanti e, nei casi più gravi, si dovrà fare ricorso al servizio del 118 e ai pronto soccorso degli ospedali».

Un’altra tegola, insomma, per i serramannesi che ai disservizi della sanità di base sono ormai abituati: da luglio 2022, quando sono stati chiusi tre dei sei ambulatori medici, a cui ha fatto seguito il pensionamento della pediatra che ha lasciato centinaia di piccoli pazienti privi di uno specialista in loco.

RIPRODUZIONE RISERVATA