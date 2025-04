Guardia medica chiusa nella giornata di Pasqua 

Ancora due giornate importanti senza guardia medica a Calasetta. La notizia diffusa dal Comune lascia spazio a pochi dubbi: «A seguito di nota pervenuta dalla Azienda sanitaria locale si comunica che rimarranno scoperti i turni di guardia medica dalle 8 alle 20 del 20 aprile e dalle 8 alle 20 del 24 aprile. Ci scusiamo per il disagio malgrado non dipendente da nostra volontà». In pratica, tutta la giornata di Pasqua e tutta la vigilia del festivo del 25 aprile, cioè giovedì 24, ai cittadini di Calasetta ma anche ai turisti che saranno presenti in quei giorni è vietato ammalarsi e avere bisogno del medico. La notizia non è piaciuta al sindaco Antonello Puggioni «Le solite problematiche - ha commentato il primo cittadino - capiamo il lavoro della Asl sulla questione medici e turni da coprire, però non c’è la disponibilità per le coperture del servizio. Dobbiamo subire e cercare di superare il problema che spero sia solo del momento. Ci rivolgeremo altrove, in altri comuni, oppure al pronto soccorso. Purtroppo non ci sono altre alternative». (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA