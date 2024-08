Guardia medica chiusa da oggi a domenica, Littera: «Inaccettabile» 

Ferragosto senza guardia medica a Serramanna: la Asl del Medio Campidano annuncia l’interruzione del servizio a partire da stamattina e, a singhiozzo, fino a domenica notte. «Per cause non dipendenti dalla Asl – si legge nella comunicazione aziendale – non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica dalle 10 del 14 agosto 2024 alle 20 del 17 agosto 2024 e dalle 8 del 18 agosto 2024 alle 8 del 19 agosto 2024». In caso di “urgenze non differibili”, la Asl consiglia ai cittadini si Serramanna di rivolgersi alla guardia medica di Serrenti-Samassi.

Porte chiuse, quindi, nel poliambulatorio di corso Europa. La causa sarebbe la carenza di medici, unita al periodo delle ferie.

Ma il sindaco Gabriele Littera non ci sta, e scrive una lettera perentoria alla Asl definendo «inaccettabile» la chiusura in un Comune dove da due anni, quando erano venuti a mancare in un solo colpo tre dei sei medici di famiglia operanti nel paese, circa mille persone non hanno un medico di base e sono assistite dagli ambulatori straordinari di assistenza primaria (Asap), dove peraltro (ricorda ancora Littera) si fa la fila senza una protezione dalla pioggia nella brutta stagione e dal sole in estate: «Chiedo soluzioni concrete e tempestive per garantire un servizio adeguato a Serramanna», si legge nella lettera. Littera si dice anche disponibile a un incontro con la Asl per definire insieme possibili percorsi.

