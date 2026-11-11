Guardia medica, caos parcheggia Bacu Abis 

Quanto piove diventa un pantano. In condizioni normali è invece preso d'assalto come parcheggio e ciò rende difficile l'accesso alle ambulanze. A sollecitare la messa in sicurezza e maggior decoro per le aree esterne della guardia medica di Bacu Abis sono i residenti della frazione. In attesa di capire a chi appartenga il terreno (se sia di Comune, Area o Asl), restano i disagi, come rivelato da Ferruccio Fantin. «Giorni fa un'ambulanza del 118 è stata costretta a fermarsi in strada, a 50 metri dall'ingresso del presidio sanitario, perché non riusciva ad arrivare all'accesso che invece deve essere rapido e sicuro, ma così non era». In assenza di divieti, a tutte le auto è consentito sostare: «Occorre riservare spazi privilegiati ai mezzi di soccorso». Va peggio in caso di pioggia: diventano un pantano i due piazzali suddivisi dal vialetto centrale (cementato ma rovinato) che è sterrato sino alla rampa d'accesso alla guardia medica.

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