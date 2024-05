Guardia medica aperta solo nove giorni su 31 

Guardia medica a singhiozzo, medici di base che vanno in pensione senza essere sostituiti e pediatri assenti. In provincia di Oristano l’emergenza sanitaria diventa sempre più critica. La sera intanto è meglio non stare male: le porte della Guardia medica, in via Carducci ad Oristano, per tutto il mese aprono solo nove volte. Il medico era presente giovedì, ci sarà poi oggi e ancora nei giorni 8, 10, 15, 18, 26, 29 e infine il 31. Come fa sapere la Asl i cittadini nei giorni in cui non sarà presente il medico dovranno rivolgersi nei punti di guardia medica più vicini.

Ma non solo, da diversi giorni a Cabras ci sono tanti cittadini senza medico dopo il pensionamento di Adriana Muscas che si occupava di 1.800 pazienti. In tanti da giorni si rivolgono alla segretaria degli altri medici per chiedere informazioni ma tutti gli altri dottori della cittadina hanno raggiunto il massimale, quindi per ora tantissimi sono rimasti senza assistenza.

Non stanno meglio i più piccoli. In tutta la provincia risultano senza pediatra circa 2.700 bambini. L’Ascot per loro, promesso dalla Asl recentemente, ancora non è stato attivato. La protesta delle mamme che erano riuscite a bussare le porte della direzione ormai più di un mese fa per ora dunque non è servita a nulla. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA