Guardia medica aperta per tutto gennaio 

Porte aperte dell'ambulatorio per tutto il mese di gennaio. Così annuncia la direzione della Asl di Oristano. Le buone notizie arrivano da via Carducci, dove il servizio di guardia medica, ad Oristano, sarà attivo da oggi fino al 31 di gennaio. Il 2025 quindi inizia bene, dopo i disagi di fine anno, soprattutto durante le feste natalizie. Sia a Natale che a Capodanno, infatti, nell'ambulatorio della città non era presente alcun medico. Chi ha avuto bisogno dell’assistenza sanitaria si è dovuto recare per forza al Pronto soccorso. In caso di grave emergenza c'è poi chi ha contattato il 118. Ma non solo. Nel sito della Asl di Oristano si leggeva che la Guardia medica della città non sarebbe stata attiva durante le feste, ma anche che in caso di bisogno bisognava rivolgersi ai medici presenti negli ambulatori dei paesi limitrofi. In realtà però anche nei centri a poca distanza dalla città non era presente nessun dottore. Così annunciavano tanti sindaci nei siti istituzionali. L'ambulatorio della Guardia medica non era attivo a Cabras ad esempio. Disagi poi a Simaxis, Riola Sardo, Solarussa, Arborea e Terralba. Per tutto gennaio invece l'ambulatorio di via Carducci sarà attivo. Nel sito della Asl sono elencati anche tutti gli orari di apertura. ( s.p. )

