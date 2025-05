Guardia medica ancora chiusa 

L’ambulatorio della guardia medica sarà chiuso nelle giornate di oggi e domani. Disagi prolungati, a Serramanna, a causa dei ripetuti stop al servizio che sarebbero causati ancora una volta dalla mancata disponibilità di medici.

«Si comunica che, per cause non dipendenti dalla Asl, non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica 8 alle 20 del 3 e 4 maggio 2025», si legge in una comunicato diffuso dalla Asl del Medio Campidano, che per le urgenze non differibili invita a rivolgersi alla guardia medica di Serrenti o Samassi. Ancora disservizi nell’ambulatorio di continuità assistenziale della casa della salute di corso Europa Unita, a Serramanna, quindi. L’ultimo stop arriva a pochi giorni dalle chiusure del servizio disposte per il 25 aprile (quando la chiusura aveva riguardato le ore notturne: dalle 20 alle 8 del 26) e del ponte pasquale, ai cittadini di Serramanna che dovessero avere bisogno di una visita medica si rende necessaria la trasferta negli ambulatori dei paesi più vicini.

