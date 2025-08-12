VaiOnline
Macomer.
13 agosto 2025 alle 00:33

Guardia medica, ambulatorio chiuso 

Non ci sono medici e l’ambulatorio della guardia medica di Macomer resta sguarnito, con le porte chiuse per tre giorni. Il provvedimento non è stato per niente gradito dai cittadini, che manifestano sui social il loro disappunto, ma soprattutto dal sindaco, Riccardo Uda.

L’ambulatorio resterà chiuso oggi, domani e anche sabato. Salvo imprevisti, dovrebbe riaprire domenica. A comunicarlo è il direttore del distretto sociosanitario di Macomer, Maria Giovanna Porcu, con una nota inviata all’amministrazione comunale, che ha provveduto a informare i cittadini. Lo stop è previsto dalle ore 20 di oggi fino alle 8 di domani mattina. Si ripeterà anche domani, alla vigilia di Ferragosto, dalle 10 del mattino fino alle 20. Ambulatorio chiuso anche sabato per l’intera giornata, cioè dalle ore 9 fino alle ore 9 di domenica. Motivo della chiusura, come spiega anche il Comune in un comunicato, è l’assenza dei medici: «L’apertura dell’ambulatorio non sarà garantita per l’assenza del medico di continuità assistenziale che possa coprire i turni. I pazienti di Macomer potranno fare riferimento alla guardia medica di Borore, Silanus e Bolotana, nella giornata di oggi e quella del 16 agosto, alla guardia medica di Borore e Silanus nella giornata di giovedì 14 agosto». Si infiammano le polemiche. Il sindaco Riccardo Uda dice: «Ci rendiamo conto che questa chiusura crea notevoli disagi a tutti i cittadini. Quando abbiamo ricevuto la comunicazione abbiamo subito protestato, manifestando tutto il nostro disappunto. Purtroppo è un servizio che non gestiamo noi, ma la Asl».

