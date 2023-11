Guardia medica, adesso si chiude 

Il direttore generale della Asl Angelo Serusi ci spera ancora, anche se al momento non si registrano passi avanti. Da domani il presidio di guardia medica di Oristano potrebbe rimanere completamente sguarnito se i tre medici ancora in servizio non dovessero ritirare le dimissioni presentate due mesi fa dopo il sollecito a prestare le proprie cure in caso di necessità (come previsto dal contratto collettivo) anche ai detenuti del carcere di Massama. L’azienda sanitaria ha giocato la sua ultima carta prevedendo incentivi per i camici bianchi già operanti nell’istituto penitenziario per coprire i turni rimasti scoperti.

Il direttore

«Stiamo diffondendo l’informativa sul progetto» spiega Serusi che, dopo aver incassato il sostegno dei sindacati Fimmg, Smi e Cisl medici, conta in una risposta positiva dei sanitari. Al momento, però, nessuna certezza se non quella che negli ultimi tre giorni il punto di guardia medica di via Carducci è rimasto chiuso. «Ci sono buone possibilità che due dei medici dimissionari possano tornare sui loro passi - aggiunge Serusi - sono anche pronto a richiamare i nove colleghi che hanno rinunciato per primi all’incarico».

I timori

Una situazione su cui vigila con attenzione anche il sindaco Massimiliano Sanna (che due mesi fa aveva rassicurato pubblicamente i cittadini sulla prosecuzione del servizio). «Non è pensabile che la città capoluogo possa rinunciare a un servizio indispensabile come il presidio di continuità assistenziale - afferma - Ho avuto rassicurazioni dal manager della Asl ma non abbasserò la guardia». Il comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano osserva con preoccupazione, ma senza alzare la voce. «Ci aspetteremmo la protesta degli oltre 30mila oristanesi» pungolano i rappresentanti dell’associazione.

Neurologia

Intanto, mentre si cerca di scongiurare l’interruzione del servizio di guardia medica, all’ospedale San Martino si registrano buone notizie sul fronte dell’assistenza ai pazienti neurologici. Al piano terra, nei locali interni al reparto di Medicina, è stato inaugurato il servizio di day hospital: un primo passo importante al quale seguirà tra qualche mese l’attivazione di un reparto autonomo di Neurologia. «Un risultato importante per la nostra azienda sanitaria e che rientra nelle principali azioni di potenziamento dei servizi e dei reparti dell’ospedale messe in campo dalla direzione generale» osserva il direttore generale Angelo Serusi.

Le attività

Due nuovi neurologi porteranno avanti le attività del day hospital. «Ci occuperemo soprattutto dei pazienti affetti da sclerosi multipla, ma non solo - ha spiegato il direttore della struttura complessa di Neurologia Bastianino Murgia - Prenderemo in carico anche i pazienti con neuropatie periferiche e miastenia». L’obiettivo finale è la gestione globale del paziente neurologico. «Permetterà ai pazienti di ricevere gli opportuni trattamenti nel proprio territorio senza l’obbligo di rivolgersi ad altre strutture» ha aggiunto Murgia. Un servizio fondamentale soprattutto per i malati di sclerosi multipla che nell’Oristanese colpisce poco meno di 700 cittadini. Soddisfatto Achille Foggetti, commissario in scadenza dell’Aism di Oristano: «Finalmente nell’atto aziendale approvato dalla direzione generale della Asl la sclerosi multipla è stata inserita fra le patologie che devono essere curate in presidi sanitari in loco». Il prossimo passo è «l’apertura di un reparto dedicato - ha assicurato il direttore sanitario Antonio Maria Pinna - dovrebbe essere avviato entro i primi mesi del 2024».

RIPRODUZIONE RISERVATA