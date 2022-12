Guardia medica a un infermiere? 

La polemica rimbalza su Facebook, porta la firma del consigliere regionale Gianfranco Ganau. «È giunta notizia che il turno di guardia medica ad Aritzo sia stato coperto da un infermiere, a seguito della carenza di medici. Ci chiediamo chi abbia autorizzato tale azione». Pina Cui, del comitato “Allerta in Barbagia”, dice: «Qui mancano le guardie mediche ma si pensa agli infermieri di comunità e alla telemedicina». Pronta la replica della Asl 3: «La sperimentazione dell’infermiere di comunità è prevista dal decreto ministeriale 77, fa parte di un progetto che prevede la presa in carico globale del paziente nel modello medicina di prossimità».

Botta e risposta

L’ex sindaco di Sassari sfrutta il social network più diffuso. Alimenta commenti e indignazione. «Guardia medica? Mi chiedo se sia stata correttamente informata la popolazione, visto che l’infermiere non può fare diagnosi né prescrivere terapia - puntualizza l’esponente del Pd -. La verità è che non c’è alcun governo nella sanità regionale e la pseudo-riforma del centrodestra ha creato solo un’instabilità del sistema, con azioni di progressiva dequalificazione dei servizi (vedi medici a gettone nei Pronto soccorso). Presenteremo un’interrogazione all’assessore della Sanità per individuare le responsabilità di quanto denunciato». Il direttore generale dell’Asl di Nuoro Paolo Cannas, puntualizza: «A seguito dell’avvio “sperimentale” dell’infermiere di comunità nell’area distrettuale di Sorgono, dico che il servizio di continuità assistenziale deve essere certamente garantito e su questo la Asl sta continuando a investire tempo e risorse al fine di implementare il personale medico».

Sperimentazione

È il concetto che Cannas vuole rimarcare, alla base di quel modello concordato con l’assessorato regionale della Sanità e previsto da un decreto ministeriale. Di fatto, più servizi nel territorio per completare l’offerta sanitaria. «Ovvero, la teleassistenza, la telemedicina (che sta partendo con 400 pazienti affetti da scompenso cardiaco) e gli infermieri di comunità (che completano una presa in carico moderna e funzionale sul territorio)», dichiara Paolo Cannas. Poi, conclude: «Per quanto concerne i parametri della remunerazione di infermieri, medici o ingegneri che si occupano di questo progetto, sono quelli del contratto nazionale».