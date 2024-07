Guardia medica a singhiozzo, comunità ancora senza servizio 

Non c’è fine settimana senza disservizio per la guardia medica in diversi centri del territorio. A Calasetta, terza volta in 3 settimane, si preannuncia un vuoto nel turno da domenica sera alle 20 e fino al lunedì mattina alle 8. «Bisognerà tutti insieme fare un’azione forte - dice il sindaco Antonello Puggioni - la Asl manda gli avvisi sempre tutti uguali e noi dobbiamo fare i conti con le lamentele dei cittadini e dei turisti». All’incontro con l’assessore Bartolazzi, quella dell’assenza delle guardie mediche è stato uno dei punti messo in evidenza dai sindaci, ma il problema sembra essere solo all’inizio. Inutili le lamentele di Antonello Puggioni che già in altre occasioni aveva fatto riferimento alla forte presenza di turisti nel suo territorio. Lo stesso disagio la direzione della Asl l’ha comunicata anche ai comuni di Giba, Masainas e Piscinas. I residenti dei 3 centri del basso sulcis a causa del buco nel turno dalle 20 di lunedì alle 8 di martedì prossimi nell’ambulatorio di Giba, saranno costretti in caso di necessità a recarsi a Santadi o a Sant’Anna Arresi. «Ho paura che andrà a finire come l’anno scorso - dice il sindaco Andrea Pisanu - dove abbiamo coniato lo slogan vietato ammalarsi nel fine settimana. Quest’anno sembra che il disagio sarà anche infrasettimanale. Aspetto che le parole dell’assessore alla Sanità possano tradursi presto in fatti concreti. È un’emergenza continua in un territorio dove abbiamo una forte presenza di anziani e malati cronici, non possiamo abbandonarli a se stessi».

