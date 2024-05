Guardia medica a ranghi ridotti, primi passi per una soluzione 

Guardia medica, si registrano miglioramenti ma il sindaco chiede maggiore attenzione da parte dell’assessore regionale della Sanità. «Occorre un supplemento di impegno da parte dell’assessore Armando Bartolazzi – commenta Ignazio Locci – perché non è possibile affrontare le soluzioni perennemente in emergenza». Il primo cittadino ha immediatamente registrato l’intervento della direzione dell’assessorato che ha chiesto alla direttrice del distretto di relazionare sul problema, ma ha anche evidenziato le sue ulteriori aspettative. «Riconosciamo lo sforzo della Asl 7 e non nascondiamo le criticità. Tuttavia, non è possibile ogni volta dover affrontare le soluzioni perennemente in emergenza e per questo chiedo un supplemento di attenzione alla struttura assessoriale e in particolare all’assessore Armando Bartolazzi, a cui riconosciamo competenze e professionalità - ha detto il sindaco - la medicina di base e i servizi territoriali non possono essere la perenne cenerentola del sistema sanitario regionale». Locci sottolinea che la sanità territoriale è strategica per il buon funzionamento complessivo e in questo settore occorre concentrarsi subito: «Non c'è tempo da perdere. – conclude – Se necessario bisogna innovare senza paura, per il bene dei cittadini». La chiave di volta sarebbe la precarietà che colpisce i contratti di lavoro a termine con i medici impegnati nel servizio.

