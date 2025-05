Guardia giurata ancora nel mirino 

Nuoro è ancora una volta teatro di un attentato incendiario. Attorno alle 23.30, in via Apuelio, un’auto è stata avvolta dalle fiamme. Si tratta di una Toyota di proprietà di Massimo Buttitta, guardia giurata e imprenditore locale, già vittima di un episodio analogo nel settembre 2024. L’incendio, chiaramente doloso, è partito dalla parte anteriore del veicolo. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia, che hanno avviato le indagini. Secondo i primi rilievi, chi ha agito avrebbe utilizzato un’intera scatola di diavolina per innescare le fiamme, segno di una volontà precisa e preparata.

«Non riesco a capire»

Buttitta, sconvolto, chiede protezione alle forze dell’ordine, ma si rivolge anche all’attentatore: «Se hai qualcosa contro di me, fammelo sapere, in qualunque maniera. Sono disposto anche a trasferirmi, ad andare via, a chiedere scusa se ho sbagliato qualcosa. Non sapere e capire il motivo per cui si finisce nel mirino fa ancora più male. Non riesco a capire, davvero. L’altra volta – dice riferendosi all’attentato al camion – avevo pensato a tutto, ma persino la concorrenza mi aveva aiutato, stavo iniziando a rialzarmi. E ora un altro colpo. Non so più cosa pensare. Forse un diverbio di quartiere? Non riesco a spiegarmelo».

I precedenti

L’imprenditore era già stato colpito a settembre, quando un attentato simile aveva distrutto il camion che utilizzava per la sua attività di noleggio attrezzature per eventi. Anche allora l’episodio si era verificato in via Apuelio, davanti alla sua abitazione. I danni furono ingenti: migliaia di euro di attrezzature andate in fumo, senza assicurazione, proprio mentre Buttitta stava cercando di consolidare la sua nuova attività. Nonostante la batosta, a marzo aveva annunciato pubblicamente la ripartenza, postando sui social una foto con giochi gonfiabili da noleggiare e scrivendo: «Si riparte». Un tentativo di ricostruire ciò che era andato perduto.

Quartiere in fiamme

Preoccupa la frequenza con cui si verificano episodi simili nella stessa strada: a marzo, sempre in via Apuelio, un ex agente di custodia era stata vittima di un incendio doloso che aveva colpito la sua auto. Tre atti gravi in sei mesi. La polizia sta analizzando i filmati di videosorveglianza e non si esclude alcuna pista.

