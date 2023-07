guardia e ala per la dinamo 

Sassari. Il salto di qualità della Dinamo 2023/24 dipenderà soprattutto dalla guardia e dall'ala straniere. Sono le due caselle da riempire, oltre a quella del lungo che dovrà alternarsi con Ousmane Diop, salvo offerta irrinunciabile che faccia partire il pivot senegalese di formazione italiana.

La situazione

Finora sono tre le uscite: il play Gerald Robinson, il play-guardia Chris Dowe (ha firmato per Tortona) e l'ala piccola Jamal Jones. A loro si aggiungono il play-guardia Massimo Chessa e la guardia-ala Jack Devecchi che hanno smesso col basket giocato, anche se l'ex capitano ha assunto il ruolo di team manager biancoblù.

Due finora le entrate: il play Stanley Whittaker (proveniente dalla formazione tedesca del Wurzburg) e il play Alessandro Cappelletti (la stagione scorsa a Verona). Sono rimasti invece il play-guardia Stefano Gentile (destinato a diventare il nuovo capitano), la guardia-ala Filip Kruslin, l'ala Eimantas Bendzius, l'ala Kaspar Treier e appunto - salvo sorprese - il centro Ousmane Diop. In stand by l'ala Tommaso Raspino, che potrebbe diventare il sostituto di Devecchi come specialista difensivo, il centro Deshawn Stephens e il centro Luca Gandini.

Che cosa serve

Una guardia e un'ala piccola titolari, più eventualmente un pivot più forte di Stephens se si trova qualcosa di meglio, anche tenendo conto di quale sia stato l'apporto per la squadra dell'americano, non misurabile solo con le cifre. Da qualche giorno gira il nome del greco Vasilis Charalampopoulos, ala di 204 centimetri, 26 anni, che a Pesaro ha prodotto 9,6 punti di media in 23 minuti col 53 per cento da due, il 43 per cento nelle triple e ha anche arpionato 4,6 rimbalzi. La sua capacità di giocare sia da ala piccola sia da ala grande sono quelle cercate dalla Dinamo. È anche giocatore fisico. L'unico dubbio è che si formerebbe un reparto di sole ali europee (Bendzius, Treier, Kruslin e appunto Charalampopoulos) senza nessun americano. Bene da un punto di vista tattico, meno da quello dell'atletismo e dell'esplosività.

Il centro

Nessun nome di guardia è stato invece accostato finora alla Dinamo, così come di centro. Da Brescia si è liberato il pivot Tai Odiase (8 punti e 4,6 rimbalzi) che rispetto a Stephens è sei anni più giovane, ha più stazza, ma bisogna capire se piace a coach Bucchi. Obiettivamente è difficile migliorare in un ruolo dove la crescita è anche legata all'evoluzione di Ousmane Diop che oscillerà tra i 22 e 25 minuti di utilizzo e quindi non può essere oscurato da un pivot che deve stare in campo 30 minuti. Più semplice invece pescare una guardia americana molto potente che garantisca almeno 15 punti di media e sappia costruirsi un tiro da solo, specie a giochi rotti. Bisogna infine tenere conto di un fattore: ormai Sassari ha il sesto, settimo budget della serie A. Non sono più i tempi tra il 2014 e 2019, quando davanti c'erano solo Milano e Venezia. Oggi c'è pure la corazzata Bologna, più Tortona e Brescia.

