Guardia di finanza, opere in mostra  

Appuntamento da sabato a mercoledì prossimi al chiostro del convento di San Domenico che aprirà i propri cancelli dalle 19 alle 21 per la prima rassegna socio artistica culturale “Artisti per San Matteo” organizzata dalla sezione territoriale Ficiesse di Cagliari, un'associazione fondata da cittadini e militari della Guardia di Finanza. Durante la manifestazione, promossa dalla Regione e dal Comune, verranno esposti dipinti, sculture, fotografie, racconti di narrativa e poesie, con il coinvolgimento diretto degli artisti appartenenti al Corpo che si sono distinti nel panorama culturale locale e nazionale.

L'inaugurazione avverrà sabato alle 18,30 e si concluderà con la Santa Messa in onore di San Matteo. Domenica sarà possibile visitare gratuitamente un'esposizione di poesie e lunedì verranno descritte alcune opere e presentati alcuni libri. Martedì avrà luogo una tavola rotonda con la presentazione di scritti sulle radici che legano i sardi alla Patria e le descrizioni di salvataggi in mare operati dalla Guardia di Finanza. Seguirà l'interpretazione musicale dell’Inno dei sardi sparsi nel mondo tratto da una poesia del Finanziere Angelo Curreli. Mercoledì interverranno il critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso, il pittore Piergiorgio Dessì e Alessandra Sorcinelli, la direttrice artistica. La cerimonia di chiusura vedrà la consegna degli attestati di partecipazione e un buffet ai partecipanti.L’evento sarà anche un'occasione per raccogliere i fondi per la realizzazione di un murale a Capo Ferrato, in ricordo dei finanzieri Gianfranco Deriu e Fabrizio Sedda, scomparsi in un incidente aereo durante il lavoro.

