Guardia di finanza, impegno a tutto campo per famiglie e imprese 

Fiamme gialle in festa per i 251 anni della fondazione del corpo. Una lunghissima storia fatta di attività sul campo, di importanti inchieste sempre al servizio della comunità come ha ribadito ieri il comandante provinciale Giancarlo Sulsenti. Nella caserma “Renzo Atzei” alla presenza delle autorità civili e militari, il comandante Sulsenti ha ricordato come la Guardia di finanza sia in continua crescita: recentemente a Oristano sono arrivate anche 2 unità cinofile per controlli antidroga e antivaluta. Poi la consegna degli encomi al tenente colonnello Alessandro Caputo, ai luogotenenti carica speciale Marco Casu e Pierpaolo Pulixi, al luogotenente Manlio Rotunno e al vicebrigadiere Cristian Garattoni. Sono state ricordate le principali attività del 2024 e dei primi 5 mesi del 2025: oltre 1304 interventi, circa 263 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: «Un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese» è stato ribadito. Sono stati individuati 10 evasori totali e 11 lavoratori in “nero” o irregolari; 29 le denunce per reati tributari. Sono stati eseguiti 52 interventi per verificare la corretta spettanza a cittadini di contributi per oltre 700mila euro. Controlli anche sul reddito di cittadinanza, contrasto alle frodi che ha consentito di accertare contributi indebitamente percepiti per oltre 140mila euro. Sei denunce nel contrasto alla corruzione, grande impegno anche nella lotta alla criminalità organizzata e nel contrasto alla droga con numerosi sequestri di stupefacenti. ( v.p. )

