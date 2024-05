Guardia di finanza, i 250 anni festeggiati a Punta Lamarmora 

Hanno festeggiato sulla vetta del Gennargentu, a Punta Lamarmora, i finanzieri del comando provinciale di Nuoro e quelli in congedo dell’Ogliastra, per ricordare i 250 anni di fondazione del Corpo. Domenica, in una spettacolare giornata di sole, gli sguardi dei molti turisti presenti sono stati attirati dallo striscione srotolato dagli uomini delle Fiamme gialle alla base della croce posta sulla vetta della montagna. C’era la scritta “Nella tradizione il futuro”. Dopo un’impegnativa camminata, sulla cima più alta della Sardegna, i finanzieri di ieri e di oggi hanno voluto richiamare una ideale staffetta nel solco dei valori e delle tradizioni che hanno guidato generazioni di Fiamme gialle.

