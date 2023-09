Guardia di Finanza, cerimonia in Cattedrale 

Grande cerimonia ieri in Cattedrale per San Matteo, patrono della Guardia di Finanza. Alla messa, officiata da monsignor Paolo Antonio Serra, non hanno voluto mancare tutte le autorità cittadine, accolte dal comandante provinciale della Finanza, Giancarlo Sulsenti. Così come erano presenti una rappresentanza delle forze di polizia, della sezione locale dell’Associazione nazionale finanzieri e delle altre Associazioni combattentistiche e d’arma.

Durante l’omelia, monsignor Serra ha descritto la figura di San Matteo, dichiarato patrono della Guardia di Finanza nel 1934 dal Cardinale Eugenio Pacelli, il futuro Papa Pio XII, «con l’auspicio che tutti i Finanzieri potessero, a partire dal suo esempio, unire l’esercizio puntuale del dovere nei confronti dello Stato alla fedele sequela di Cristo», si legge in una nota.

Al termine della cerimonia, il comandante Sulsenti, «nel ringraziare - anche a nome dei finanzieri in servizio ed in congedo della provincia - tutti gli intervenuti», ha sottolineato «il quotidiano impegno delle Fiamme gialle a tutela delle esigenze di sicurezza economico finanziaria della comunità oristanese di cui esse stesse si sentono parte». Infine è stata donata alla Cattedrale un’icona di San Matteo, realizzata da un finanziere. ( m. g .)

