Guardia costiera per tutto l’anno 

Ci sono voluti vent’anni di richieste insistenti ma alla fine l’obiettivo è stato raggiunto: da ieri Villasimius ha un presidio della Guardia Costiera operativo dodici mesi l’anno (e non solo durante la stagione estiva come è accaduto sino ad oggi). Quattro unità fisse e altre tre o quattro in alta stagione nel caseggiato all’interno del porto turistico con almeno due mezzi navali a disposizione.

L’inaugurazione

A tagliare il nastro, assieme al sindaco di Villasimius Gianluca Dessì, l’ammiraglio Nicola Carlone: «Il nuovo presidio – sottolinea Carlone – consolida la nostra presenza in un territorio particolarmente rilevante. Tutto questo arriva al termine di un percorso virtuoso che ha visto l’apertura degli uffici locali marittimi a Santa Teresa di Gallura, le isole Tremiti, Ustica e adesso Villasimius. Sempre più donne e uomini negli avamposti di mare del nostro paese».

Particolarmente soddisfatto il primo cittadino: «Era dal 2002 – ricorda Dessì – che le amministrazioni comunali ci stavano provando, finalmente ci siamo riusciti. Che si preservi sempre di più la biodiversità che contraddistingue la nostra Area Marina Protetta e che si riesca a prevenire gli incidenti. Noi come Comune siamo a disposizione per progetti condivisi che possano contribuire a migliorare la località».

Presente Salvatore Sasso Deidda, presidente della commissione trasporti alla Camera: «Per me è un momento emozionante. Villasimius lo chiedeva da tempo e io tre anni fa quando ero all’opposizione, col collega Roberto Traversi allora in maggioranza, assicurai il mio impegno. Il risultato ottenuto non ha colori politici, è trasversale». C’è un ulteriore sforzo da fare «e cioè – conclude Deidda – lavorare per incrementare gli organici».

I controlli

Il cappellano militare don Walter Casula benedice la nuova targa, il direttore marittimo Giovanni Stella sottolinea che «in questa settimana i controlli saranno intensi» e invita i bagnanti a «fruire con rispetto di questa risorsa meravigliosa che è il mare».

Gli auguri di buon lavoro – oltre che da tutte le massime cariche militari e civili – arrivano anche dal vescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. Di fianco il direttore del porto Amedeo Ferrigno non nasconde la soddisfazione «perché avere la garanzia di un presidio durante l’inverno è un fattore importantissimo». Tra gli ospiti c’è anche l’ex sindaco Tore Sanna: «Iniziammo a chiedere la sede fissa già dal 2000, oggi siamo contenti per Villasimius e per l’intero territorio. Il mio auspicio è che l’Area Marina torni ad essere veramente protetta».