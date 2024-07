Guardia costiera e Comune in spiaggia contro gli annegamenti 

Anche Quartu ha partecipato alla “Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento”. Ieri mattina al Poetto, nella spiaggia davanti al Mc Donald’s si è tenuta l’iniziativa “Bandiera Blu – Al mare in sicurezza”, organizzata dall'assessorato comunale all'Ambiente con il coinvolgimento e la supervisione della Guardia Costiera, che coordina a livello nazionale tutte le attività di prevenzione e soccorso in mare.

Nello stabilimento Controvento, si sono ritrovati tanti bagnanti, tra cui molti bambini, che hanno potuto assistere a simulazioni di salvataggio in mare con i cani dell’Usca. Altre dimostrazioni sono state fatte dai volontari bagnini Sub-Sinnai e dai volontari del Soccorso e della Protezione Civile Sos Quartu, in particolare riguardo le prime manovre in caso di arresto cardiaco.

«L'amministrazione comunale dovrà fare sforzi notevoli anche in termini di sicurezza – ha detto il vice sindaco Tore Sanna – perché la sicurezza viene prima di tutto. Per questo è arrivata questa iniziativa e dico grazie alla Capitaneria e alle associazioni di volontariato che anche in questo caso ci danno una grossa mano». Presente anche il capitano di vascello Gabriele Pintus, capo della Sala operativa della Capitaneria.

