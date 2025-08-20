VaiOnline
Sant’Antioco.
21 agosto 2025 alle 00:22

Guardia costiera e Assosulcis a lezione di primo soccorso 

Riconoscere un arresto cardiaco, eseguire la rianimazione di base e utilizzare il defibrillatore in sicurezza: sono i punti fondamentali che hanno caratterizzato il corso di Blsd (supporto di base alle funzioni vitali e defibrillazione) che gli esperti del centro studi “Petrarca” hanno tenuto ieri mattina a Sant’Antioco nella sede della Polizia locale. Il corso, chiesto dalla giunta municipale, ha coinvolto gli operatori della Guardia Costiera e della Protezione civile “Assosulcis”. L’utilizzo dei manichini per le tecniche di rianimazione ha permesso ai presenti l’acquisizione di nozioni importanti. Maggiore preparazione per fare la differenza nei momenti decisivi in attesa dell’arrivo dei soccorsi del 118. (s. g.)

