Guardia costiera, chiusa la sede di Cala Gonone 

Tre anni fa quando la vecchia casermetta che ospitava gli uffici della Guardia costiera di Cala Gonone era stata dichiarata inagibile per problemi strutturali, il servizio di controllo del personale del reparto della marina militare era stato alloggiato in un container, dichiarata una soluzione temporanea e diventata stabile. Da alcuni giorni il piccolo porticciolo si trova senza nessuna struttura, in quanto il container è stato chiuso perché ormai come presidio è diventato inadeguato e con diversi problemi di sicurezza per i militari che vi lavorano.

La chiusura ha destato allarme tra gli operatori marittimi che fanno capo al piccolo scalo turistico su cui ruota nei mesi estivi un importante giro di affari soprattutto per le cooperative marittime che con le loro motonavi accompagnano i turisti nella grotta del Bue Marino e nelle stupende cale della costa.

Dalla Capitaneria di porto di Olbia, da cui dipende il presidio di Cala Gonone, assicurano che non c’è la volontà di cancellare l’ufficio e che il personale continuerà a garantire i servizi di controllo e di sicurezza facendo spola dalla città gallurese dove sono stati trasferiti, in attesa che finalmente venga costruita la nuova casermetta. «Siamo di fronte a un iter burocratico che si è dimostrato lungo e complesso - afferma la sindaca di Dorgali, Angela Testone - ora però la procedura è arrivata al rush finale per l’approvazione del progetto definitivo. Pensiamo che entro il mese di settembre verrà avviato il cantiere che prevede l’abbattimento della vecchia struttura e poi la nuova costruzione».

