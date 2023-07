«Guardia alta e tracciamento,  analisi per la fonte del contagio»  

Nessun allarme, sardi e turisti possono continuare a fare la loro vita senza paura. Sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli previsti dalle autorità sanitarie, il tracciamento è già cominciato, oltre al 71enne di Arbus non ci sono altri casi di colera, neppure ipotetici.

La Regione

«Si tratta di un episodio isolato, ovviamente seguito con la massima attenzione», sottolinea l’assessore alla Sanità Carlo Doria. «Le Asl di riferimento, di Cagliari e del Medio Campidano, con le quali siamo in continuo aggiornamento, stanno portando avanti tutti gli accertamenti previsti e il sistema di monitoraggio è pienamente funzionante. La situazione è assolutamente sotto controllo, ma la guardia resta comunque alta. Le condizioni del pensionato contagiato, a cui rivolgo un augurio di pronta guarigione, sono buone e in progressivo miglioramento».

Il percorso

Giovedì mattina arriverà il responso dall’Istituto superiore di sanità: l’analisi del campione e l’individuazione del fenotipo diranno con certezza qual è la fonte dell’infezione, cioè se l’uomo ha bevuto acqua non potabile o mangiato cibi crudi contaminati, pesce o molluschi.

L’anziano, affetto da altre patologie, la scorsa settimana si era presentato al Policlinico di Monserrato per seri problemi gastrointestinali, e lì si è scoperto che la diarrea e la disidratazione erano con ogni probabilità da attribuire al colera, una malattia di cui dalle nostre parti non si sentiva parlare da mezzo secolo.

Spiega Marcello Tidore, direttore generale della Asl 8: «Il paziente è andato all’Aou perché stava male, e a seguito di approfondite indagini diagnostiche i medici si sono resi conto che verosimilmente aveva il batterio del colera. Immediatamente è stato attivato il protocollo regionale, e sotto il coordinamento dell’assessorato alla Sanità, martedì scorso è stato trasferito alle Malattie infettive del Santissima Trinità».

La macchina

Prosegue Tidore: «Nel frattempo, dato che il paziente è della zona di Arbus, il servizio di Igiene della Asl 6 ha attivato i protocolli previsti, mentre l’Azienda ospedaliero universitaria ha inviato la coltura col batterio all’Iss. Giovedì sapremo esattamente se l’infezione è stata determinata dall’acqua oppure da alimenti. La situazione dal punto di vista sanitario è assolutamente sotto controllo, ma oggi abbiamo l’occasione di lanciare un appello alla popolazione: bisogna sincerarsi che l’acqua che beviamo è potabile, soprattutto in questo periodo estivo, quando magari viene conservata in depositi inutilizzati nel resto dell’anno, non adeguatamente sanificati. Ancora: è importante consumare cibi cotti, altrimenti, accertarsi del fatto che i frutti di mare siano stabulati e il pesce abbattuto».

La parola colera evoca un quadro inquietante, periodi bui che pensavamo definitivamente superati. Il dg della Asl di Cagliari spiega ancora: «Nel 1973, quando c’è stata l’epidemia, le conoscenze tecnologiche non erano certo quelle che abbiamo adesso, e neppure lo era la nostra capacità di fare tracciamenti e tenere sotto controllo situazioni potenzialmente contagiose. Adesso, anche dopo l’esperienza Covid, questa è una situazione che possiamo affrontare tranquillamente».

Gli esperti

Dice Claudio Mastroianni, professore di malattie infettive alla Sapienza di Roma e presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali: «Alcuni ceppi di colera, come il Vibrione 01 e lo 0139, possono causare epidemie e sono particolarmente pericolosi. Altri possono manifestarsi solo con casi isolati. Per capire se questo è un caso isolato o dobbiamo aspettarcene altri, dobbiamo attendere i risultati delle analisi del sierotipo.

Il colera è una malattia a trasmissione oro-fecale, che si trasmette con il passaggio del batterio Vibrio cholerae presente nelle feci del soggetto malato o portatore. Quando si verifica un caso, viene effettuato il tracciamento partendo dalla “persona indice” per capire cosa ha mangiato, dove è stato, se ha contagiato o se è stato contagiato da familiari. Casi sporadici sono avvenuti in Italia negli ultimi decenni, ma l'ultima vera epidemia si è verificata negli anni Settanta nel napoletano».

Interviene anche Matteo Bassetti, infettivologo al San Martino di Genova: «Se dopo 50 anni torna il colera non è una bella notizia. Non si tratta di fare allarmismo, ma di capire cosa non ha funzionato in un Paese fortemente evoluto come l'Italia, magari nel sistema delle acque reflue o nel controllo igienico-sanitario». (cr. co.)

