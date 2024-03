«Guardi che lei è morto»: l’Inps chiede di restituire la pensione 

Foggia. Un 66enne ha scoperto dalla banca che l’Inps vuoke indietro le due mensilità di pensione riscosse dopo il 1° dicembre, data dalla quale «lei risulta morto». L’uomo ha potuto chiarire l’equivoco solo presentandosi all’istituto e ora non è più tenuto a restituire gli assegni di gennaio e febbraio ma la mensilità di marzo, che avrebbe dovuto riscuotere il primo del mese, è congelata. Perciò il suo legale ha mandato all’Inps una lettera di messa in mora per risarcimento danni. «A oggi - aggiunge l’uomo - non ho nemmeno la reversibilità di mia moglie deceduta a novembre: doveva essere accreditata già a febbraio ma risultando morto chiaramente anche quella non mi è stata erogata».

