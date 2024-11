«Guardatemi bene: sarò il vostro... gigolò!»  

Il nome dello spettacolo resta uguale, il protagonista è lo stesso di sempre. Il suo monologo teatrale, invece, torna in una veste del tutto nuova. “Perciò, anche se l’hai già visto, ti consiglio di acquistare il biglietto”. Parola di Gabriele Cossu, nato a Sant'Antioco nel 1963, che domani al Teatro Houdini di Cagliari ripropone il suo “Communication”, monologo comico incentrato sulla comunicazione, in particolare sugli strafalcioni, i fraintendimenti, le brutte figure, con testi inediti pronti a far ridere anche chi lo spettacolo lo ha già potuto gustare da febbraio in poi, quando ha debuttato. «È quasi totalmente cambiato, sperimenterò tempi e interazioni nuove. Mi piace cambiare, altrimenti mi annoio!», scherza Cossu, che dopo la sua prima stagione teatrale da solista, dopo una vita di palcoscenici condivisi, è pronto per un primo bilancio. «Mi trovo bene, sono molto contento. È una nuova esperienza, adesso sono libero da vincoli, posso adattarmi meglio al pubblico e a velocità diverse, anche se sono sempre stato un comico “che va dritto”, non indipendente ma quasi».

«Per riflettere»

Cossu non sarà però completamente solo: ad affiancarlo ci saranno ancora una volta la cantante Pamela Lorico, la coreografa Rebecca Mascia e il musicista Massimiliano Mereu, in uno show che farà divertire ma anche riflettere. «Sono stanco del solito cliché del personaggio leggero e scacciapensieri, ho voluto lanciare qualche messaggio in più», anticipa il comico. «A teatro il pubblico è più attento, ci sono più possibilità e ne ho approfittato per lanciare messaggi positivi». Un piccolo spoiler? «Porto un personaggio molto leggero, quello del gigolò, che sul finale lancerà precisi messaggi sulla violenza sulle donne e la disparità di diritti in campo lavorativo». Un’attenzione all’aspetto comunicativo che, del resto, è ciò che ha ispirato il suo spettacolo. «Ho sempre avuto una passione per la comunicazione, in particolare per i suoi cortocircuiti e gli equivoci. L’argomento è talmente elastico che mi ha permesso di inserire di tutto, argomenti divertenti e vari, anche non legati alla comunicazione, oltre ai miei personaggi». Una grande passione, il comico ce l’ha anche per la matematica, avendo scritto anche due testi destinati alle scuole superiori. «Sono una sorta di bignami della matematica, spiego come risolvere esercizi, capire problemi e formule. Mi ha sempre divertito: quando ero al liceo e andavo a trovare la mia fidanzatina in autobus risolvevo problemi di matematica».

Una commedia

E per il futuro, spunta anche un nuovo interesse da portare avanti. «Mi piacerebbe molto portare a teatro una commedia. Sto coordinando un laboratorio di cabaret, al termine del quale i partecipanti porteranno in scena un testo che ho scritto, ma io stesso vorrei realizzarne una». Intanto, il 2025 sarà ancora l’anno di “Communication”. «Continuerò a fare qualche variazione, la data del 9 servirà anche a capire quello che può funzionare e mi piacerebbe inserire, sarà un’anticipazione del nuovo tour».

